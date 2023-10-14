الحلبوسي يدعو من باريس المجتمع الدولي لتأمين الاحتياجات الإنسانية لغزة

2023-10-14 01:55:01 - المصدر: واع

باريس – واعأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، موقف العراق الثابت ازاء القضية الفلسطينية، فيما دعا المجتمع الدولي لتأمين الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة.وقال الحلبوسي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه اكد خلال لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الجمعية الفرنسية موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية ، كذلك العمل على عدم اتساع رقعة المشكلة وتخفيف التوتر لان المنطقة تمر بمنحنى خطير".وشدد على ضرورة ان لا يدفع الابرياء ضريبة الهجوم العسكري العنيف وغير المبرر على المدنيين العزل في قطاع غزة، كما يجب على المجتمع الدولي تأمين الاحتياجات الانسانية والاغاثية، ولا يجوز ان يترك المواطن الفلسطيني يعاني من انعدام الخدمات والماء والصحة ، مؤكدا على وقف التصعيد وان تكون لغة العقلاء هي الحاكمة.