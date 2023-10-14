اطلاق نار وانفجار يودي بضحايا جنوبي العراق

2023-10-14 08:45:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة هجوم مسلح في ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين نهاجموا أشخاصا في منطقة الأربع سايدات وسط ميسان ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة، موضحا أن المعلومات الاولية تفيد ان الحادثة حصلت نتيجة مشاجرة.

وفي ذي قار، جنوبي العراق أيضاً، افاد مصدر امني بالمحافظة، اليوم السبت، باصابة شخصين اثنين بانفجار جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " شجارا حدث نتيجة خلاف سابق اندلع بين طرفين في منطقة الحي العسكري بقضاء سوق الشيوخ، بسببه انفجرت رمانة يدوية كانت بحوزة احدهما، مما أدى لاصابتهما بجروح بليغة".

وبين المصدر، ان " قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل المصابين للمشفى لغرض تلقي العلاج".