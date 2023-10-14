2023-10-14 09:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات “المركز” الروسية الكسندر سافتشوك أن المجموعة أحبطت وصدت 9 هجمات للعدو على محور كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك. وقال سافتشوك في حديث لوكالة “نوفوستي”: “على محور كراسني ليمان في منطقتي قطاع يامبولوفسكي وغابات سيريبريانسكي، أحبطت قوات “المركز” 9 هجمات شنتها القوات الأوكرانية وبلغت خسائر العدو 540 عسكريا، و4 […]

ظهرت المقالة القوات الروسية تصد 9 هجمات لقوات كييف في دونيتسك أولاً على ايرث نيوز.