فيليب لام : أتمنى نجاح منتخب ألمانيا من أجل نجلي

2023-10-14 09:05:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقال قائد المنتخب الألماني الأسبق فيليب لام إن إعادة التواصل بين الشعب والمانشافت هي المهمة الأهم للمدرب الجديد جوليان ناجلسمان.ومن المقرر أن تكون مواجهة المنتخب الأمريكي الودية اليوم السبت هي الأولى لناجلسمان في قيادة المنتخب حيث يهدف لتحقيق نتائج إيجابية قبل انطلاق يورو 2024.وأوضح لام الفائز بكأس العالم 2014 في مقابلة مع صحيفة "مونشنر ميركور": "يجب أن يمنح الفريق شكلاً وجاذبية أكثر".وأضاف: "لفعل هذا يجب عليه أن يمنح فرصة اللعب بشكل دائم للاعبين الذين يفترض أنهم سيمثلون هذا الشكل وهذه هي الطريقة الوحيدة لإنشاء تسلسل هرمي".وأكد: "أنا إيجابي لأنني أعتقد أنه يمكن إنجاز هذا وفي وقت قصير للغاية".وتولى ناجلسمان تدريب المنتخب الألماني خلفًا لهانز فليك، الذي أقيل من منصبه يوم 10 أيلول الماضي، بعدما حقق 4 انتصارات فقط في آخر 17 مباراة.وقال لام إنه يأمل بأن يرى منتخباً قوياً مرة أخرى ليس فقط لأجل منصبه كمدير لبطولة يورو 2024، ولكن أيضًا من أجل نجله.وأتم: "ابني يعشق كرة القدم بجنون، ولم ير بعد المنتخب الألماني المميز".المصدر: كورة