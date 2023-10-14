2023-10-14 09:40:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت اسعار النفط العالمية، اليوم السبت (14 تشرين الاول 2023)، بنسبة 4.5%، ووصل برميل خام برنت اإلى 90 دولارا للمرة الاولى منذ بداية اكتوبر / تشرين الاول الجاري ، بحسب بيانات التداول.

وبحسب رويترز، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر / كانون الاول لخام برنت بنسبة 4.56%، ليصل الى 89.92 دولارًا للبرميل، قبل دقائق من وصوله الى 90 دولارًا للمرة الأولى منذ 4 اكتوبر.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر نوفمبر / تشرين الثاني لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.57% الى 86.75 دولارًا.

المصدر: رويترز