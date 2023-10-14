اخبار العراق الان

الرئيسيةبغداد اليوماخبار العراق الاقتصادية › قفزة جديدة بأسعار النفط وبرنت يسجّل 90 دولارًا للبرميل

قفزة جديدة بأسعار النفط وبرنت يسجّل 90 دولارًا للبرميل

قفزة جديدة بأسعار النفط وبرنت يسجّل 90 دولارًا للبرميل
قفزة جديدة بأسعار النفط وبرنت يسجّل 90 دولارًا للبرميل
2023-10-14 09:40:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  متابعة 

ارتفعت اسعار النفط العالمية، اليوم السبت (14 تشرين الاول 2023)، بنسبة 4.5%، ووصل برميل خام برنت اإلى 90 دولارا للمرة الاولى منذ بداية اكتوبر / تشرين الاول الجاري ، بحسب بيانات التداول.

وبحسب رويترز، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر / كانون الاول لخام برنت بنسبة 4.56%، ليصل الى 89.92 دولارًا للبرميل، قبل دقائق من وصوله الى 90 دولارًا للمرة الأولى منذ 4 اكتوبر.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر نوفمبر / تشرين الثاني لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.57% الى 86.75 دولارًا.

 

المصدر: رويترز

واصل المتابعة على بغداد اليوم