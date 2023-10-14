قفزة جديدة بأسعار النفط وبرنت يسجّل 90 دولارًا للبرميل
2023-10-14 09:40:09 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - متابعة
ارتفعت اسعار النفط العالمية، اليوم السبت (14 تشرين الاول 2023)، بنسبة 4.5%، ووصل برميل خام برنت اإلى 90 دولارا للمرة الاولى منذ بداية اكتوبر / تشرين الاول الجاري ، بحسب بيانات التداول.
وبحسب رويترز، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر / كانون الاول لخام برنت بنسبة 4.56%، ليصل الى 89.92 دولارًا للبرميل، قبل دقائق من وصوله الى 90 دولارًا للمرة الأولى منذ 4 اكتوبر.
وارتفعت العقود الآجلة لشهر نوفمبر / تشرين الثاني لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.57% الى 86.75 دولارًا.
المصدر: رويترز