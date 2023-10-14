السلطة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة للتوصل لوقف فوري للحرب على غزة

2023-10-14 10:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن السلطة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع دول عربية عدة للتوصل إلى حل سريع للأزمة الإنسانية في غزة. وقال الشيخ إن هذه الاتصالات تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار الفوري، وفتح ممرات إنسانية لتزويد قطاع غزة بالمواد الغذائية والطبية، وإعادة الكهرباء والماء. وأكد […]

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