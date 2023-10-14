2023-10-14 10:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت شابة تبلغ 22 عاما للاشتباه بإلقائها كلمة مؤيدة لحركة حماس، على الرغم من تجريم القوانين في بريطانيا الدعم الصريح للمنظمات المحظورة. وقالت الشرطة في بيان إن الشابة اعتقلت بموجب قانون الإرهاب الخميس بعد التحقيق في كلمة ألقتها خلال تظاهرة احتجاجية الأحد في مدينة برايتون. وأضاف البيان أن الشرطة […]

ظهرت المقالة بموجب قانون الإرهاب.. الشرطة البريطانية تعتقل فتاة للاشتباه بإلقائها كلمة مؤيدة لحركة حماس أولاً على ايرث نيوز.