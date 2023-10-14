برشلونة يتنفس الصعداء بعد إصابة لاعبه

2023-10-14 10:45:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتنفس جمهور برشلونة الصعداء بعد سماعه أنباء مطمئنة حول إصابة أحد لاعبي الفريق الكتالوني.وكان لدى مشجعي برشلونة ما يكفي للقلق قبل أن يشاهدوا (أليخاندرو بالدي) يخرج من الملعب في الشوط الأول من فوز إسبانيا على اسكتلندا الخميس الماضي.ويمر فريق برشلونة حاليا بأزمة كبيرة متعلقة بالإصابات مع ابتعاد (7) لاعبين عن صفوف الفريق الأول،لكن وفق ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الاختبارات التي أجريت على بالدي مساء أمس الجمعة لم تظهر أي مشكلة كبيرة، مؤكدة أن اللاعب يعاني من شد في العضلة المقربة لن يبعده عن مباراة برشلونة المقبلة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.ولن تكون مشاركة بالدي في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد موضع شك في نهاية هذا الشهر، ما بعث بارتياح المدرب تشافي هيرنانديز.المصدر : كورة