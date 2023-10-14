اعتقال متهمين بتهريب المنتوجات النفطية في صلاح الدين وذي قار

2023-10-14 10:45:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، اعتقال متهمين اثنين بتهريب المنتوجات النفطية في محافظتي صلاح الدين وذي قار.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز لوائي شرطة الطاقة الثاني والسابع القت القبض على متهمين اثنين وضبط عجلتيهما المُعدتَين لتدوير وتهريب المنتوجات النفطية بمحافظتي صلاح الدين وذي قار بمخالفات متعددة".

وأضافت أنه "تم إيداع المتهمين التوقيف وحجز العجلات لإكمال الإجراءات التحقيقية وعرضها أمام القضاء المختص" .