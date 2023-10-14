"القوائم المحمولة" تطيح بأكثر من 100 متهم خلال أسبوع واحد

2023-10-14 10:45:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، بالاطاحة بأكثر من 100 متهم من خلال "القوائم المحمولة" خلال اسبوع في محافظة ديالى.

وأبلغ المصدر"بغداد اليوم"، ان" تطبيق ستراتيجية الممارسات الأمنية ضمن محورها الثاني في مدينة بعقوبة وبقية مدن ديالى بدأت تاخذ بعدًا أكبر من خلال الإنتشار في مداخل المدن الرئيسيّة لتعقّب المطلوبين للقضاء سواء بتهم الارهاب او الجنائية".

واضاف، ان" تطبيق مبدأ القوائم في حواسيب محمولة في نقاط الإنتشار للتأكد من هوية المطلوبين أسهمت في الاطاحة بأكثر من 100 متهم خلال أسبوع واحد، لافتًا الى ان" القوائم تضم معلومات كافية عن اي متهم ليس في ديالى بل محافظات اخرى".

واشار المصدر الى، ان" عملية الاعتقال جرت وفق اليات محددة مع وجود مذكرات قبض تحمل معلومات يجري مقاطعتها قبل نقل اي متهم الى مراكز الاحتجاز الأمني".

وفي (13 أيلول 2023)، وصف عضو لجنة الامن البرلمانية النائب صلاح زيني التميمي، الوضع الأمني في ديالى بأنه "نار تحت رماد"، فيما أشار إلى أن المطلوبين للقانون يصولون بالمحافظة.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "طرح الحقائق بشكل شفاف فيما يتعلق بالمشهد الأمني في ديالى مهم لأنه سيؤدي الى اعادة النظر ومعالجة السلبيات والأخطاء لتفادي تكرار ما يؤدي الى المزيد من نزيف الدماء".

واضاف، ان "الوضع الأمني في ديالى بالمختصر "نار تحت رماد" ومن المؤسف وجود الكثير من المطلوبين يتجولون في المناطق والقصبات رغم انتشار القوات الأمنية بعضهم عليه احكام مؤبد واعدام والبعض عليه قضايا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشار التميمي، الى أنه "هناك عصابات محميّة من قبل جهات متنفذة في ديالى وهذا الأمر بالغ الخطورة ويستدعي من القائد العام للقوات المسلحة ان يعيد النظر في ملف أمن محافظة حيوية تشكل مفتاح أمن العاصمة بغداد".