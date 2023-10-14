عدد "المليارديرات" بالعراق يعادل ما في 9 دول.. وربع سكانه تحت خط الفقر وثلث شبابه "عاطلين"

2023-10-14 10:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

تفاوت اقتصادي ملحوظ في البلاد. رفاهية للبعض وثقل معيشي على كاهل البعض الآخر، واحلام شباب طموح تندثر تحت "البطالة" ومليارات هنا ودنانير هناك، وسط محاولات حكومية للقضاء على الفقر، من خلال "رعاية اجتماعية" او "قروض ميسرة"، في حين تشير التقارير الى أن "المليارديرات" بالعراق يعادل ما في 9 دول مجتمعة.

ويوضح الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (14 تشرين الاول 2023)، أن "ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر، وثلث شبابه يعانون من البطالة".

بالارقام .. اثرياء العراق

ونقل الخبير الاقتصادي عن مركز دراسات فرنسي إحصائية بشأن التفاوت الاقتصادي بالعراق، بين من خلالها أن "36 مليارديرا ثروة كل منهم أكثر من مليار دولار، فضلا عن 16 ألف مليونير ثروة كل منهم أكثر من مليون دولار"، بحسب تدوينة تابعتها "بغداد اليوم".

فيما "بلغ عدد المليارديرات في العراق ما يعادل عدد الدول التالية مجتمعة وهي: الامارات والكويت ولبنان ومجر ورومانيا والبرتغال وهولندا والدنمارك ونيجيريا"، على حد قول المرسومي.

العراق ودرجات الفقر

وفي (21 يوليو 2023)، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة رفعت مستوى العراق 20 درجة في تسلسل درجات الفقر الدولية، وفق منظمة الأمم المتحدة.

وفي تصريحات صحافية كشف الأسدي عن "إقرار صندوق القروض 400 مليار دينار لهذا العام ضمن موازنة 2023، إذ سنعمل على أن تكون هذه القروض للمشاريع الحقيقية لتشغل عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل".

وأكد أنه من خلال هذه الخطوات "ارتفع العراق 20 درجة من حيث درجات الفقر حسب آخر تقرير للأمم المتحدة، حيث كان العراق بالمرتبة 86 ووصل الآن إلى 66، وسنستمر بعملنا حتى يصل العراق إلى مراحل متقدمة".

وتتراوح نسبة الفقر في العراق بين 22-25%، وتتصدر محافظة المثنى (جنوب غرب) المحافظات الأشد فقرًا بنسبة 52%، تليها محافظتا الديوانية وذي قار جنوبًا بنسبة 49%، بحسب إحصائية لوزارة التخطيط.