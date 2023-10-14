وفد أمني برئاسة يارالله يصل إلى قاطع عمليات كركوك

2023-10-14 11:00:04 - المصدر: واع

بغداد- واعوصل وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يارالله إلى قاطع عمليات كركوك.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة وصلا الى قاطع عمليات كركوك يرافقهم قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية".واضاف أن "الزيارة تهدف الى الاطلاع على مجمل المستجدات الأمنية".