وديتان لمنتخبي الاولمبي والشباب العراقي اليوم أمام الإمارات والدومنيكان

2023-10-14 11:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه منتخب شباب العراق لكرة القدم، اليوم السبت، نظيره الإماراتي عند الساعة السادسة بتوقيت العراق، في ملعب دبا الفجيرة الرئيسي بمباراة ودية.

وقال محمد ناصر عضو اتحاد الكرة رئيس الوفد لوكالة شفق نيوز، "لقد اختتم منتخب الشباب تدريباته مساء أمس الجمعة في الملعب الثاني لنادي دبا الحصن في إمارة الفجيرة استعداداً لمواجهة الإمارات ودياً اليوم السبت في الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت العراق".

واضاف، "شارك في الوحدة التدريبية 26 لاعباً، التي ركز فيها المدرب عماد محمد على تطبيق الخطط والتمارين الخاصة وتطبيق الجمل التكتيكية داخل الملعب، استعدادا للقاء اليوم".

كما يخوض المنتخب الاولمبي العراقي نظيره منتخب الدومنيكان في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت في مباراة ودية تجري في ملعب (الاب جيكو) في مدينة الدار البيضاء المغربية تحضيراً لنهائيات كأس آسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية في باريس 2024.