2023-10-14 12:05:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت غرف تجارة محافظة ديالى، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، إطلاق مبادرة لجمع التبرعات لدعم الفلسطينيين إثر الحرب التي اندلعت في قطاع غزّة.

وأعلنت الحكومة العراقية، يوم الخميس (12 تشرين الأول 2023)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل القوات الإسرائيلية.

ويقول رئيس غرف التجارة في ديالى محمد التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"،انه "لا يخفى على كل مسلم الظروف العصيبة التي يمر بها أشقائنا في فلسطين المحتلة و مايقوم به العدو الصهيوني الغاشم من مجازر وافعال وحشية بحق ابناء غزة الصامدة حيث تعدى ذلك الى قطع كل سبل العيش من ماء و كهرباء و مؤونة غذائية و خدمات صحية لذا ومن مبدأ الاخوّة العربية والإسلامية و شعورنا بالمسؤولية الدينية والأخلاقية اطلقنا مبادرة لجمع التبرعات".

وأضاف، إنّ" غرفة تجارة ديالى تبرعت بمبلغ 10 مليون دينار الى صندوق التبرعات كمبادرة اولى، داعيا الشرائح الى المساهمة الفعالة في دعم صمود الشعب الفلسطيني مع التاكيد بانها تتعهد بإيصال هذه التبرعات بكل أمانة، و في حال تعذّر ايصالها سيتم ارجاع المبالغ الى اصحابها حيث سيتم تزويد المتبرعين بوصولات استلام بالمبلغ المدفوع، حرصاً منا على عدم ضياع الحقوق ".

واشار التميمي الى، ان" المبادرة هي الاولى من نوعها في العراق وتاتي من اجل اسناد الشعب الفلسطيني في محنته لمواجهة الاحتلال".

وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أعلن في بيان يوم الخميس الماضي (12 تشرين الأول 2023)، إنه تقرر إرسال المساعدات "بالتنسيق مع السلطات المصرية لغرض إيصال المساعدات التي تتضمن مستلزمات طبية وعلاجية، واحتياجات إنسانية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني".

وهاجمت حركة حماس يوم السبت (7 تشرين الأول 2023)، اسرائيل بعشرات الصواريخ من قطاع غزة بعملية "طوفان الأقصى"، ورداً على ذلك أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية" ضد الحركة لتندلع مواجهات بين الجانبين والتي ما تزال مستمرة لغاية الآن.

وكان رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم قال، الأربعاء لإذاعة صوت فلسطين، إن ما تبقى من وقود في شركة كهرباء غزة يكفي لما بين 10 و12 ساعة فقط على الأكثر.

وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن القطاع، الإثنين (9 تشرين الاول 2023)، في إطار ما وصفته بأنه حصار مطبق، ردا على هجوم مباغت وواسع شنته حركة حماس.