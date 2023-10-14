عراقي يفوز على مصنف ألمانيا الأول ويتوج ببطولة "علي بي" الدولية للتنس

2023-10-14 12:40:39 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج لاعب المنتخب العراقي للتنس عادل مصطفى فئة 30 عاماً، بالمركز الأول في بطولة "علي بي" الدولية الجارية حاليا في مدينة أنطاليا التركية.

وقال النائب الثاني لرئيس اتحاد التنس اسعد شاكر لوكالة شفق نيوز، إن "لاعب منتخبنا الوطني تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الاخيرة على لاعب ألمانيا المصنف الأول كلوك باتريك"باستحقاق بعد أن سيطر على اللقاء".

واضاف ان "اللاعب عادل تمكن من تحقيق الفوز على المصنف الإيراني ثم المصنف التركي ليتأهل للقاء الالماني ويفوز عليه".

ولفت الى ان "لاعب منتخبنا الوطني مايسترو اكرم مصطفى سيخوض ايضاً نهائي فئة 35 عاماً ونأمل ان يحقق الفوز ليحصل العراق على وسام دولي آخر يعزز ماحققه زميله عادل".

وبين ان "المنتخب العراقي يستعد لبطولة كأس ديفز الدولية المقررة إقامتها في مدينة أنطاليا التركية في السابع عشر من تشرين الأول الحالي".

وتألف وفد المنتخب العراقي للرجال من أربعة لاعبين هم ، عبد الله علي ، ومحمد هاشم ، ومحمد أبو زيد ، وعادل مصطفى ، ويقودهم المدرب اكرم مصطفى.

يذكر ان منتخب العراقي يقيم بمعسكر تدريبي في تركيا استعدادا لبطولة كاس ديفز للرجال المقررة في انطاليا الشهر الحالي .