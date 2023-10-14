السوداني يوجه بتنفيذ الالتزامات المالية لاستكمال متطلبات أتمتة الجمارك والربط الشبكي

2023-10-14 12:55:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بتنفيذ الالتزامات المالية لاستكمال متطلبات المرحلة الأولى لأتمتة الجمارك والربط الشبكي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً خُصص لمتابعة خطوات أتمتة الكمارك والربط الشبكي، بحضور ممثلي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). واطلع السوداني بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على تقرير مفصل يشرح تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من تطبيق النظام العالمي لأتمتة وتحديث الكمارك (الأسيكودا)، وأبرز المشاكل والتحديات وسبل تجاوزها، وصولاً إلى تطبيق النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، عبر تطبيق شامل لتكنولوجيا المعلومات، يُسهم في توحيد الإجراءات الكمركية وإصدار التصريحات الإلكترونية وتبادل البيانات.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ جميع الالتزامات المالية لاستكمال متطلبات المرحلة الأولى، وتوفير البنى التحتية اللازمة لنجاح المشروع، كما أوعز بتنفيذ الورش الفنية للتعريف بهذا المشروع المهم، الذي سيدعم جهود الحكومة في تطوير البنى الاقتصادية وفق أسس النزاهة والشفافية.

وأكد السوداني أنّ مشروع أتمتة الكمارك يعد من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة ضمن أولويات برنامجها الحكومي، ويعد أساساً مهماً ومنطلقاً لتنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وفق رؤية الحكومة ومنهجها في تطبيق التجارة الحقيقية ومكافحة الفساد.