2023-10-14 13:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 9 متهمين بالإرهاب ينتمون لعصابات داعش الإرهابية في ست محافظات. وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة ايرث نيوز أنه “بعمليات نوعية منفصلة وجهود استخبارية كبيرة ووفقاً لمعلومات دقيقة لقسم قيادة عمليات ميسان والفرق ( ٨ و ١٠ و ١١ و ١٤ و ١٦ و ١٧ […]

ظهرت المقالة الاستخبارات العسكرية: القبض على ( 9 ) من عناصر عصابات داعش في ست محافظات أولاً على ايرث نيوز.