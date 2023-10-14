2023-10-14 13:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً خُصص لمتابعة خطوات أتمتة الجمارك والربط الشبكي، بحضور ممثلي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته ايرث نيوز، أن “رئيس الوزراء اطلع على تقرير مفصل يشرح تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من تطبيق النظام العالمي لأتمتة […]

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