2023-10-14 13:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت بالقصف العنيف الذي تشنه القوات الإسرائيلية. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن “5540 وحدة سكنية دمرت، كما تعرضت نحو 3750 منزلا لأضرار بالغة جعلتها غير صالحة للسكن”. وفي 7 أكتوبر الماضي شنت “حماس” عملية “طوفان الأقصى” بإطلاق […]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي دمّر أكثر من 1300 مبنى في غزة أولاً على ايرث نيوز.