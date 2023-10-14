النائب الأول لمحافظ البصرة يرفض التواطؤ مع "فضيحة" مناقصة ست بلديات (تفاصيل)

2023-10-14 13:30:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – البصرة

كشف مصدر في ديوان محافظة البصرة بدرجة مدير قسم، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، أن النائب الأول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي رفض توقيع مناقصة "6 بلديات" التي كانت مخفية من اجل احالتها للمقاول (ز. ي) الملقب بـ “حنون".

وقال المصدر لـ “بغداد اليوم" إن "المناقصة المخفية وبعد كشف أمرها بواسطة وكالة (بغداد اليوم) قدمت للنائب الأول لمحافظ البصرة من أجل توقيع الإعلان عنها لكنه رفض لأنه لم يكن على علم بها".

وأوضح أن "النائب الأول انزعج من الإجراءات التي تم من خلالها اخفاء مناقصة العوجة ورفض توقيع أي مناقصة جديدة ما لم تستوف كافة الشروط".

وأشار المصدر الى أن "ديوان محافظة البصرة يشهد حالة من التوتر بعد كشف فضيحة (مناقصة 6 بلديات/ طريق العوجة) ومحاولة (طمطمتها) وعصبها برأس النائب الأول الذي لم يكن على علم ودراية بالصفقة".

وكانت مصادر مطلعة، قد اشارت في وقت سابق لـ “بغداد اليوم"، إلى أن "مناقصات البنية التحتية لست بلديات في محافظة البصرة مخفية ولم يتم الإعلان عنها، فيما أكد مقاولون في المحافظة أن هذه "البلديات لم تعلن عن مناقصاتها لمشاريع البنية التحتية"، وقد طالبوا بإجراء تحقيق عاجل بهذا الشأن، ولا سيما بمناقصة طريق العوجة في قضاء ابي الخصيب.

وعلى إثر المعلومات التي كشفتها "بغداد اليوم"، طالب عضو مجلس النواب عدي عواد، قاضي النزاهة في البصرة بفتح تحقيق بالمناقصة رقم "6 بلديات" والتحقق من محاولة إخفاء المشروع لصالح جهات معينة.

كما طالب عدد من المقاولين في محافظة البصرة، أمس الجمعة (13 تشرين الاول 2023)، المحافظ اسعد العيداني بإقالة مدير قسم التدقيق في ديوان المحافظة بسبب تسخيره القسم لصالح المقاول (ز.ي) الملقب بـ “حنون".