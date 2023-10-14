اليوم ..الشرطة يلاقي الطلبة في دوري اليد الممتاز

2023-10-14 13:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيلتقي في الساعة السادسة من مساء اليوم السبت وعلى قاعة النشاط الرياضي فريقا الشرطة والطلبة لحساب دوري اليد الممتاز للموسم(2023-2024).وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان" فريق الشرطة يسعى لتحقيقِ الفوز في هذه المباراة الافتتاحية وخطف النقاط الثلاث بهدف زيادة غلة الألقاب بعد إحرازه لقب الموسم الماضي ".وأضاف ان " هذه المباراة تعد فرصةً مهمةً للفريقين لاثبات الجدارة وتقديم المستوى الذي يليق بهما للمضي قدماً في مشوارهما في بطولة الدوري الممتاز ".يذكر ان فريق الشرطة أنهى التصفيات الأولى من الدوري من دون خسارة محققاً الفوز في سبع مباريات.