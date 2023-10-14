2023-10-14 13:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيلتقي منتخبنا الوطني للشباب في الساعة السادسة من مساء اليوم السبت نظيره الإماراتي في مباراة ودية ضمن معسكره التدريبي المقام بدولة الإمارات العربية في إطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن "تدريبات منتخب الشباب تركزت على بعض التمرينات الخفيفة مع بعض الجوانب التكتيكية والمهام المناطة باللاعبين وكيفية مواجهة الفريق المنافس وبعض الجوانب الدفاعية والهجومية التي يمكن تطبيقها في مباراة اليوم ".ونقل عن المدير الإداريّ لمنتخبِ الشباب نديم كريم قوله إن "إقامة معسكر الإمارات كان بدعوة من الجانب الإماراتي لاستضافة منتخب الشباب من الفترة (12ولغاية 18/10)وخوض مباراتين أمام المنتخب الإماراتي وهي خارج الجدول الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب وتعد مرحلة تأسيس للفريق حيث يضم (90) بالمئة من الوجوه الجديدة، ولم يتبق من الفريق السابق سوى خمسة لاعبين وهي بداية جيدة للمنتخب العراقي ".من جهته قال مساعد مدرب منتخب الشباب أحمد والي لـ(واع) إن" الفائدة المرجوة من معسكر الإمارات هي إدخال اللاعبين في أجواء المباريات الدولية، لاسيما أن المنتخب يعد جديداً بتشكيلته، ويحتاج الى خوض الكثير من المباريات التجريبية والى الاحتكاك العالي من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين خصوصاً وأن أغلب اللاعبين أتوا من دوري الشباب ودوري الناشئين ".