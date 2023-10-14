2023-10-14 13:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، أن معدل تجهيز السلة الغذائية الثامنة للمواطنين بلغ 95 بالمئة، والسلة الخاصة بالرعاية الاجتماعية بلغ 95‎ بالمئة.وقال المتحدث باسم الوزارة مثنى الفريجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معدل تجهيز السلة الثامنة بلغ 95% مع استمرار عمليات التجهيز بكل محافظات العراق وحسب السياقات المعمول بها بهذا الجانب".وأضاف الفريجي أن "المواد المجهزة هي: (السكر، زيت الطعام، الرز، حمص الصحاح، العدس، معجون الطماطم)".وتابع: "بدأنا بتجهيز السلة التاسعة بالنسبة للرعاية الاجتماعية مع استمرار تجهيز السلة الثامنة وبنسبة 95‎%‎"، مبيناً أن "مواد الرعاية هي نفسها مواد السلة الغذائية، فضلاً عن المواد الإضافية ولكل فرد (1 كيلوغرام سكر، وأكد أن "تجهيز مادة الطحين يجري بانسيابية وحسب دفعات خلطات الحنطة المقررة لإنتاج مادة الطحين، ترافقها عمليات الرقابة والتدقيق لعمليات التجهيز والإنتاج".