إثر خلاف عائلي.. شخص ينهي حياة شقيقه بطعنة سكين شمال شرق بغداد

2023-10-14 13:40:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، بمقتل شخص بواسطة سكين اثر خلاف عائلي على يد شقيقة شمال شرق بغداد.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "مشاجرة بين شقيقين تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة حي البساتين في الشعب".

وأشار الى أن "المشاجرة اسفرت عن مقتل أحدهما فيما لاذ الاخر بالفرار"، لافتاً الى أنه "حتى الان لم تعرف أسباب وحيثيات المشاجرة".

وبين المصدر أن "القوات الأمنية وصلت الى مكان الحادث لكشف ملابساته ونقل القتيل الى الطب العدلي".



