القبض على 9 متهمين بالارهاب ينتمون لداعش في 6 محافظات

2023-10-14 13:40:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، القبض على تسعة متهمين بالإرهاب ينتمون لداعش في 6 محافظات.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعمليات نوعية منفصلة وجهود استخبارية كبيرة ووفقاً لمعلومات دقيقة لقسم قيادة عمليات ميسان والفرق ( 8 و 10 و 11 و 14 و 16 و 17 ) التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ( بغداد والأنبار وكركوك ونينوى وميسان وصلاح الدين ) أسفرت عن إلقاء القبض على (9) متهمين بالإرهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الرمادي والفلوجة والكرمة والدبس والكحلاء والموصل والشرقاط وداقوق وناحية الرشيد".

وأشارت الى أن "المتهمين كانوا يعملون مع عصابات داعش الإرهابي، وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً بعد أكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".