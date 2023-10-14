مستشار رئيس الوزراء يحدد أربعة اتجاهات لرفع كفاءة استخدام مصادر الطاقة

2023-10-14 14:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميحدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أربعة اتجاهات لرفع كفاءة استخدام مصادر الطاقة، بينها اتجاهان أكد عليهما رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ضمن سياسة الطاقة الوطنية ودعم أولويات التنمية الاقتصادية.وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق يعد جزءاً فاعلاً في سوق الطاقة ورسم سياسات الطاقة العالمية من خلال دوره الفاعل في منظمة أوبك ومجتمع الطاقة الدولي التي بات العراق مؤثراً فيها جميعاً ويتأثر بها، ذلك في نسق من التعاون الفاعل والإيجابي لاستدامة الحياة والتنمية ومكافحة تغيرات المناخ على مستوى البلاد والعالم".وأضاف أن "سياسة الطاقة الوطنية التي أكد عليها دولة رئيس الوزراء، تسير باتجاهين في دعم أولويات التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة استخدام مصادر الطاقة، الاول: استخدام الغاز والغاز المصاحب في عمليات توليد الكهرباء والانتهاء كلياً من حرق الغاز المصاحب للاستخراج النفطي والتصدي الفاعل إلى مشكلات تلوث البيئة وهدر الموارد الطبيعية الغازية في غضون أعوام قادمة قليلة جداً ولاسيما بعد توقيع عدد من الاتفاقات المنتجة بهذا الشأن".ولفت إلى أن "الاتجاه الثاني، هو دخول عصر الطاقة المتجددة، ولاسيما استخدام الطاقة الشمسية في مستويات تتلاءم مع الأهداف البيئية وأهداف احتياجات التنمية الاقتصادية بإضافة مصادر أساسية لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادرها المهمة المتوفرة المتجددة كالطاقة الشمسية تحديداً".وأشار إلى أن "العراق يعد واحداً من أفضل بلدان العالم في الاستفادة من متوسط ساعات الشروق بين بلدان العالم لكسب إنتاج مرتفع من الطاقة المتجددة من الشمس، وبناء على ذلك هناك اتجاهان، الأول: إحلال نشاطات استثمار وإنتاج الطاقة الشمسية ضمن فعاليات الشبكة الوطنية للكهرباء".وتابع: "والآخر: دعم الاستثمار في منظومات الطاقة البديلة وتصنيع مفاصلها وترسيخ ثقافة استخدامها على نحو مهم يساهم حتماً في التقليل من استخدام المياه العذبة في توليد الكهرباء التقليدية وفي موازنة طاقة كفوءة في أولويات تطبيق سياسة استخدام الموارد الطبيعية".