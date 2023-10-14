مصافي الجنوب تتخذ إجراءات لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي

2023-10-14 14:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت شركة مصافي الجنوب، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما أشارت إلى أن مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) يعتبر أحد أهم مشاريع تطوير مصفى البصرة.وقال معاون مدير المشروع حبيب عبد الأمير، لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "الوحدات الإنتاجية في المشروع كانت تدار من غرف تحكم منفصلة في السابق، لكن تم دمج هذه الغرف في غرفة تحكم مركزية واحدة، وذلك بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز السلامة".وأضاف، أن "غرفة التحكم المركزية تحتوي على 25 وحدة تحكم خاصة بالوحدات الإنتاجية، بالإضافة إلى 12 وحدة تحكم أخرى خاضعة بـ (اليوتوليتي)".وأشار إلى أن "غرفة التحكم المركزية يديرها فريق من المهندسين والفنيين المتخصصين، الذين يتمتعون بخبرة واسعة في هذا المجال"، مؤكداً أن " مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) يعتبر أحد أهم مشاريع تطوير مصفى البصرة، ويهدف إلى زيادة إنتاج المنتجات النفطية عالية الجودة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في العراق".