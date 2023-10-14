رئيس الجمهورية يبحث مع السفير الكويتي توسيع آفاق التعاون الثنائي

2023-10-14 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت مع سفير دولة الكويت طارق عبد الله الفرج توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.وأكد رئيس الجمهورية حسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) "أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الثنائي وبما يحقق المصالح العليا للشعبين الشقيقين"، مشيراً إلى "ضرورة التنسيق والتعاون ومواصلة الحوار البنّاء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".بدوره، عبر السفير الكويتي عن "شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على اهتمامه بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها"، مؤكداً "حرص بلاده على دوام التعاون الثنائي خدمة لأمن واستقرار ورفاه البلدين والمنطقة".