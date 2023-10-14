النزاهة تضبط 3 متهمين بالابتزاز والتجاوز على عقارات الدولة في نينوى

2023-10-14 14:31:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، ضبط ثلاثة متهمين بالابتزاز والتجاوز على عقارات الدولة في نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من شعبتي التحرّي والضبط والتدقيق الخارجيّ في مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة كمرك المنطقة الشماليَّة؛ على خلفيَّة قيامهما بابتزاز التجار وأصحاب عجلات الحمل".

وأضافت أنَّ "المُتَّهمين اللذين يعملان في سيطرة سدّ الموصل أقدما على أخذ مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب العجلات؛ مقابل السماح بعبور العجلات، وإدخال موادّ ممنوعةٍ من الاستيراد".

وتابعت أن "أصحاب العجلات يقومون بتحويل المبالغ للمُتَّهمين عن طريق شركات الصيرفة، بالاتفاق مع أحد ضباط الجريمة المُنظَّمة في نينوى"، لافتاً الى أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيفهما، وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)."

وفي سياق منفصل وأشارت الهيئة الى أن "فريق عمل المُديريَّة قام، بضبط مُتَّهمٍ بالتجاوز على أرضٍ عائدةٍ للدولة واستغلالها كساحةٍ لوقوف عجلات الحمل وناقلات النفط"، مبينةً أنه "قام بجباية الأموال من أصحاب العجلات بموجب وصولاتٍ غير رسميَّةٍ دون الحصول على موافقاتٍ أصوليَّةٍ أو وجود عقد إيجارٍ من مُديريَّة البلديَّة"، لافتةً إلى أنه "تم توقيف المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".





