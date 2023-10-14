مصرف أهلي أردني يستحوذ على 640 مليون دولار من أصل 800 ضمن مبيعات مزاد العملة العراقي

2023-10-14 14:40:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، باستحواذ المصرف الأهلي الأردني على اكثر من 640 مليون دولار كـ"حصّة" له، ضمن مبيعات البنك المركزي العراقيّ خلال أسبوع واحد.

وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، إن" البنك المركزي العراقيّ "باع" خلال الأسبوع الماضي أكثر من 800 مليون دولار في مزاد العملة، وكانت حصّة المصرف الأهلي الأردني أكثر من 640 مليون دولار من المزاد".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الباحث السياسي اياد العنبر، إن العراق تحول من هيمنة أمريكا على الدولار إلى رهن القطاع المصرفي لدول الخليج والأردن. في إشارة إلى المصرف الأهلي الأردني.

ويوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، طالب النائب حسين عرب، البنك المركزي العراقي، بكشف حوالات المصارف الأهلية المشاركة بشراء الدولار بالسعر الرسمي من البنك في مزاده اليومي.

وقال عرب في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إنه "على البنك المركزي العراقي الاعلان عن الحوالات المالية"، مشيرا الى، أن "المصرف الأهلي (الأردني) يستحوذ على 75% من هذه الحوالات ويجب اعلان حوالاته اليومية".

وأضاف أن "هذا المصرف يربح يومياً 3 ملايين دولار كعمولات فقط"، مبيناً، ان "كل مليون دولار تربح منه هذه المصارف 100 مليون دينار وتربح أضعاف ذلك بشراء ملايين الدولارات من البنك يومياً".

وقال عرب "اعتقد ان هذه المصارف تتمنى بعدم تعطيل الدوام يومي الجمعة والسبت لتوقف مزاد العملة لدى البنك المركزي والتسبب بخسارة كل هذه الارباح الكبيرة".

هذا، وتكفل "بغداد اليوم" حقّ الرد على كل الأسماء والصفات والمعلومات الواردة في الخبر أعلاه.