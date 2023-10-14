2023-10-14 15:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصلت إلى مطار العريش المصري شمال سيناء طائرة مساعدات طبية أرسلتها منظمة الصحة العالمية لقطاع غزة، بعد دعوة القاهرة المجتمع الدولي لحشد المساعدات لمتضرري القطاع. وهبطت الطائرة وعلى متنها 78 مترا مكعبا من الإمدادات الصحية قادمة من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة الدولية في دبي. وستُسلم الإمدادات إلى غزة لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة […]

ظهرت المقالة مساعدات إنسانية تصل إلى مطار العريش المصري تنتظر قرارا لإرسالها إلى غزة أولاً على ايرث نيوز.