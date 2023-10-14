اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › حصيلة “مرعبة” لضحايا فلسطين من الاطفال نتيجة العدوان الاسرائيلي

حصيلة “مرعبة” لضحايا فلسطين من الاطفال نتيجة العدوان الاسرائيلي

حصيلة “مرعبة” لضحايا فلسطين من الاطفال نتيجة العدوان الاسرائيلي
حصيلة “مرعبة” لضحايا فلسطين من الاطفال نتيجة العدوان الاسرائيلي
2023-10-14 15:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) استشهاد 500 طفل في غزة وإصابة 1600 آخرين منذ اندلاع الأحداث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وقال مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليم عويس -في تصريحات لموقع أخبار الأمم المتحدة- إن عدد الشهداء من الأطفال في غزة حتى الآن يبلغ […]

ظهرت المقالة حصيلة “مرعبة” لضحايا فلسطين من الاطفال نتيجة العدوان الاسرائيلي أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز