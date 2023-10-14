2023-10-14 15:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) استشهاد 500 طفل في غزة وإصابة 1600 آخرين منذ اندلاع الأحداث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وقال مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليم عويس -في تصريحات لموقع أخبار الأمم المتحدة- إن عدد الشهداء من الأطفال في غزة حتى الآن يبلغ […]

ظهرت المقالة حصيلة “مرعبة” لضحايا فلسطين من الاطفال نتيجة العدوان الاسرائيلي أولاً على ايرث نيوز.