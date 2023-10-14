2023-10-14 15:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أصدرت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، بياناً غاضباً بشأن استبعاد أحد أعضائها من الترشح للانتخابات المحلية.

وذكرت الجبهة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بقرار سياسي قامت هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد المرشح عن قائمة جبهة تركمان العراق الموحد اللواء المتقاعد تورهان عبد الرحمن عن الترشح لانتخابات مجلس محافظة كركوك."

وأضافت أن "تورهان عبد الرحمن من الشخصيات المرموقة في محافظة كركوك وكان له دوراً مشرفاً وبطولياً عندما تبوء منصب نائب قائد شرطة محافظة كركوك في مقارعة عصابات القاعدة وداعش ونصرة المظلومين من كل أطياف المحافظة، كما ترأس عام ۲۰۱۱ وحدة مكافحة الإرهاب والتي كان لها دوراً كبيراً في الكشف عن عتاة مجرمي القاعدة وداعش وإفشال مخططاتهم الإرهابية في استهداف المدنيين العزل".

وتابعت أن "الهدف من هذه الخطوة هو التأثير على الناخب التركماني لتثبيطه عن المشاركة الواسعة في الانتخابات حتى ينجح المتآمرين من تمرير اجندتهم الشريرة حيال محافظة كركوك، مشيرةً الى أن "سيرة اللواء تورهان عبد الرحمن وأياديه البيضاء معروفة للقاصي والداني ولن يؤثر هذا القرار الجائر على ما قدمه لمحافظته وللتركمان في مسيرته الوظيفية او بعد احالته للتقاعد".

وناشدت الجبهة وفقاً للبيان "كل الشرفاء في محافظتنا العزيزة وعلى الأخص أبناء المكون التركماني بالرد على هذا القرار عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة والتصويت للقائمة التي كانت هدفاً للدسائس والمؤامرات من أول تأسيسها، ولكننا على ثقة تامة بأن الشعب التركماني ليس له خيار آخر سوى المشاركة الواسعة في الانتخابات والتصويت للقائمة وإفشال مخططات الأعداء".





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