السوداني ورئيسي يؤكدان أهمية تحرك المجتمع الدولي إزاء ما يحصل في غزة

2023-10-14 16:25:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023) على أهمية تحرك المجتمع الدولي إزاء ما يحصل في قطاع غزة الذي يتعرض الى قصف إسرائيلي مستمر منذ السابع من هذا الشهر.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيسي "بحثا خلاله آخر التطوّرات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة، إثر العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني هناك".

وشدّد الجانبان، خلال الاتصال، "على أهمية تحرك المجتمع الدولي إزاء ما يحصل من انتهاكات خطيرة تستهدف المدنيين في الأراضي المحتلة، ورفع الحصار الظالم عن مدينة غزة وتوفير الممرات الآمنة للمدنيين ومرور المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين".

يشار الى انه ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وأدت إلى مقتل 1300 إسرائيلي- يومها الثامن، يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 1900 شهيد، و7696 مصابا في القطاع، بينما ردّت المقاومة باستهداف بلدات إسرائيلية بالصواريخ.

وفي تطور جديد هاجم حزب الله اللبناني عصر اليوم السبت مواقع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا ‫بالصواريخ الموجهة وقذائف ‏الهاون وقالت انها إصاباتها إصابة دقيقة ومباشرة، مستهدفة مواقع الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا.