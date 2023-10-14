2023-10-14 16:25:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشف الإطار التنسيقي، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، عن تأجيل إطلاق أموال بعض المشاريع في المحافظات وذلك لمنع استغلالها انتخابياً.

وقال عضو الإطار عائد الهلالي، لـ “بغداد اليوم"، إن "أموال بعض مشاريع المحافظات تم تأجيل اطلاقها، في وقت الحالي، من أجل منع استغلالها للدعاية الانتخابية من قبل بعض المرشحين، خصوصاً وأن اغلب المحافظين والمسؤولين المحليين هم مرشحين او لديهم قوائم انتخابية".

واوضح الهلالي أن "خطوة الحكومة بمنع استغلال موارد الدولة وعمل الدولة للأغراض الدعائية الانتخابية جيداً جداً"، مبينا أن "أموال المشاريع الخدمية والاستراتيجية في المحافظات ستنطلق اغلبها بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، حتى لا تستغل تلك المشاريع للأغراض الانتخابية".

وبتوجيه رسمي صدر في (22 آب 2023)، استبق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاحداث وقرر منع المحافظين والوزراء والجهات الحكومية من استغلال موارد الدولة لكسب الأصوات الانتخابية وتوعد المخالفين بعقوبات مناسبة.

في هذا الشأن، انتقد عضو مجلس النواب، محمد الخفاجي بوقت سابق، استغلال بعض المحافظين لملفات التعيين والمشاريع وتوزيع الأراضي في الترويج الانتخابي وكسب أصوات الناخبين، فيما طالب رئيس الحكومة بإلزام إدارات المحافظات بإيقاف بعض الفعاليات والأنشطة إلى إشعار آخر.

وقال الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "استغلال المناصب الحكومية في الدعاية الانتخابية وارد جداً في الوقت الحالي، وإن رئاسة الحكومة عممت على جميع المحافظات بعدم استغلال السلطة والنفوذ وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية".

ويؤشر مراقبون للشأن السياسي "استخدام بعض القوى السياسية نفوذها لتمويل الحملات والدعايات الانتخابية واستغلال موارد الدولة في تحقيق غايات انتخابية وكسب مزيد من الجمهور لغرض المنافسة في الانتخابات المقبلة".