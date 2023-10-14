2023-10-14 16:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، هاتفياً تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".وأضاف البيان، أن "الاتصال شهد بحث آخر التطوّرات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة، إثر العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني هناك".وشدّد الجانبان، خلال الاتصال، على "أهمية تحرك المجتمع الدولي إزاء ما يحصل من انتهاكات خطيرة تستهدف المدنيين في الأراضي المحتلة، ورفع الحصار الظالم عن مدينة غزة وتوفير الممرات الآمنة للمدنيين ومرور المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين".