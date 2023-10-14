2023-10-14 16:30:09 - المصدر: ايرث نيوز

تلقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فقد “شهد الاتصال بحث آخر التطوّرات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة، إثر العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني هناك”. وشدّد الجانبان، خلال الاتصال، على .أهمية تحرك المجتمع الدولي […]

ظهرت المقالة أبرز ما بحثه السوداني مع الرئيس الإيراني في اتصال هاتفي أولاً على ايرث نيوز.