2023-10-14 16:30:09 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن مدير اعلام امانة بغداد محمد الربيعي اليوم السبت، شمول 59 محلة بغدادية بالاكساء. وذكر الربيعي لوكالة ايرث نيوز، ان “امانة بغداد تقوم بالتعاون مع جميع المقاولين والشركات في موضوع الاكساء وتطوير الشوارع والازقة”. واضاف ان “دائرة المشاريع في امانة بغداد وباجتماعها مع الوكيل الفني تعمل على اعادة الكثير من الشوارع حيث هناك […]

ظهرت المقالة اغلبها في الرصافة.. امانة بغداد تعلن شمول 59 محلة بغدادية بالاكساء أولاً على ايرث نيوز.