استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء.. صلاح الدين تؤكد أولوية إكمال المشاريع الحيوية

2023-10-14 17:05:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأوضحت محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، أهم المشاريع الجارية حاليا، فيما أكدت التزامها في استكمال المشاريع الخدمية الحيوية استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال نائب محافظ صلاح الدين الفني عمار حكمت البلداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) :إن "محافظة صلاح الدين ملتزمة بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في إعادة العمل بالمشاريع المتوقعة وخاصة الخدمية والتي تهم المواطنين منها المدارس وأخرى بقطاعات الصحة والبلديات والبنى التحتية والماء والمجاري، حيث تمت المباشرة بها والتركيز عليها".وأضاف، أن"هناك مشاريع حيوية ومهمة في المحافظة تتضمن بناء ثلاثة جسور أحدها في قضاء الضلوعية والآخر في ناحية المعتصم وثالث في مدينة سامراء، وكذلك تأهيل وإعمار طريق بغداد كركوك المرحلة الثانية وهو طريق مهم وحيوي".وأوضح البلداوي أنه"تم إنشاء مستشفى الأمراض السرطانية التخصصي في المحافظة، ومن المتوقع إنجازه خلال العام الحالي، وكذلك هنالك مشروع مستشفيات بيجي والحجاج والسهل الأخضر ومستشفى رابع في منطقة الاسحاقي".وذكر أنه"تم كذلك إنشاء مشروع ماء 1000متر مكعب، في مناطق رئيسية ومتفرقة بقضاء بلد والشرقاط".وتابع البلداوي ،أن" حجم المشاريع التي بدأت في السنوات الأخيرة كبيرة وتحتاج الى تخصيصات مالية وهذا لا يوازي ما ممول من المشاريع"،مبينا أن"هناك أولوية في التخصيصات بكل عام إذ يتم توزيعها على المشاريع المستمرة والتي تحققت فيها نسب إنجاز ولمست فيها جدية من قبل المقاولين بالأعمال".وتابع ،أن"حجم التخصيصات المالية لمحافظة صلاح الدين من برنامج تنمية الأقاليم، بلغ مائة وأربعة مليارات ،بالإضافة إلى تخصيصات برامج دعم حصة المحافظة من صندوق إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وكذلك قانون سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية".