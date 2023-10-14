معلمو ومحاضرو السليمانية يواصلون اعتصامهم وينفون الإساءة لمن استأنف الدوام

2023-10-14 17:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد المحاضرون المجانيون في السليمانية، يوم السبت، استمرارهم بمقاطعة الدوام في المدارس لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بصرف رواتبهم الشهرية، نافيين صدور أي تهديد منهم لمديري المدارس الذين باشروا بالدوام الرسمي في مدارسهم.

وقال المتحدث باسم المحاضرين المعتصمين عن الدوام منذ نحو شهر، دلشاد ميراني، لوكالة شفق نيوز، إن "إضراب المعلمين والمحاضرين سيستمر، بعد مضيّ شهر كامل على بدء الإضراب من دون استجابة لمطالبنا من قبل وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان".

وأضاف "اليوم سنعقد اجتماعاً موسعاً للمعلمين والمحاضرين والموظفين للبدء بحراك ديمقراطي مدني اعتباراً من يوم غد الأحد والنزول للشارع من جديد".

وعن انعكاسات توقف الدراسة لمدة شهر كامل على العملية التربوية وعلى الطلاب، بين ميراني "نحن نعرف تأثيرات توقف الدراسة عن قرابة 500 ألف طالب وطالبة و75 ألف معلم ومحاضر، لكن كذلك الكل يعرف أن السبب في هذا التوقف هو قطع أرزاق المعلمين والمحاضرين، ونحن نؤكد أن المتضرر هم أبناء الأسر الفقيرة أما أبناء المسؤولين فهؤلاء يدرسون في المدارس والكليات الأهلية أو خارج الإقليم، وبالتالي لا يتأثرون بهذا الإضراب".

وحول تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية عن بعض المنشورات التي تم نشرها أو بعض رسائل التهديد التي وصلت لبعض مديري المدارس الذين قرروا استئناف الدوام الرسمي، أكد ميراني أن "ممثلي المحاضرين المجانيين لاعلاقة لهم بأي تهديدات أو إساءات لهؤلاء المديرين، بل نحن ضدها كوننا نؤمن بحرية الرأي والقرار لكل شخص".

وكان المتحدث باسم وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، سامان سيوايلي، قال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك عدة حسابات وصفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت بإهانة وتهديد عدد من مديري المدارس الذين استأنفوا الدوام في محافظة السليمانية".

وأوضح أن "وزارة التربية قامت بإبلاغ جهاز آسايش كوردستان رسمياً حول التهديدات والتشهير والإهانة"، مؤكداً أن "هناك شكاوى قانونية من قبل وزارة التربية والتعليم في حكومة إقليم كوردستان بحق كل من هدد وأساء لهؤلاء المديرين".

بدوره دعا محافظ السليمانية هفال أبو بكر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز اليوم السبت، الحكومة الاتحادية إلى "إنهاء هذا الوضع غير الطبيعي وعدم خلط حقوق الشعب ورواتب المواطنين بأي قضية أخرى"، مؤكداً أن "هذه العملية هي استكمال لعملية الإبادة الجماعية ضد الشعب الكوردي".

وأضاف "أدعو حكومة إقليم كوردستان إلى القيام بواجبها الحكومي تجاه مواطني كوردستان بشكل عام وتجاه الموظفين بشكل خاص وصرف رواتب قطاع التعليم".

ودعا أبو بكر المعلمين إلى الاستمرار في الدفاع عن حقوقهم وحقوق الجميع، بقراراتهم وإرادتهم من أجل العملية التعليمية.