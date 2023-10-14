النقل: نسب الإنجاز في مشاريع ميناء الفاو الكبير تجاوزت 75 بالمئة

2023-10-14 18:10:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، عن تقدم العمل في مشاريع ميناء الفاو الكبير،" مؤكدة، أن "نسب الانجاز المتحققة في المشروع تجاوزت ٧٥ بالمئة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "العمل في مشاريع ميناء الفاو ونسب الإنجاز في حالة تقدم، حيث تجاوزت 75٪" مبينا، ان "نسبة الانجاز في ساحة الحاويات تجاوزت 60٪".

وأضاف، ان "بقية المشاريع تشهد تقدما في نسب الإنجاز،" مشيرا الى "انطلاق المراحل الأولى لرسم السياسة التشغيلية لمشروع ميناء الفاو".

ولفت البيان الى، أن "هناك ترابطا بين عملية الإنجاز وبين الخطة التشغيلية،" مضيفا انه "تم عرض المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية على وزير النقل، فيما عرضها الوزير على اللجنة العليا التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والمشرفة على طريق التنمية وتشغيل ميناء الفاو الكبير".

وأكد "نحن الآن بصدد إعداد المرحلة الثانية ومن بعدها الثالثة لإستكمال كل الخطوات الصحيحة التي تجعل من ميناء الفاو واحدة من المحطات العالمية المهمة في التجارة البحرية".

وخلص البيان الى، ان "ميناء الفاو هو أحد المحطات الكبيرة والعالمية في نقل التجارة (الترانزيت أو نقل تجارة العبور) لتحويل أو نقل تجارة منطقة الهند وشرق أسيا وتجارة الصين بإتجاه أوروبا ومنطقة القوقاز، بالإضافة إلى تركيا، مؤكدا انه "حينما نستكمل هذه الرؤية او الخطة التشغيلية سوف يتم الإعلان عنها".