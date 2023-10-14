2023-10-14 18:15:38 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، رسالة تحذير الى مرشحي الكتل والأحزاب السياسية بشأن الدعاية الانتخابية الخاصة بهم.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، لـ"بغداد اليوم"، ان "على كافة مرشحي الكتل والأحزاب السياسية الحذر من استخدام دوائر الدولة ودور العبادة للأغراض الانتخابية، وأية دعاية انتخابية تتم عبر خداع الناس، يحاسب عليها القانون وفق المادة (31) والمادة (32) من قانون الانتخابات".

وبين جميل انه "على مرشحي الكتل والأحزاب السياسية الحذر من استخدام المال العام من مخصصات مؤسسات الدولة للدعاية الانتخابية، فهذا الامر عليه محاسبة شديدة وفق القوانين، كما يجب الحذر من خطورة الدعم الخارجي، فهناك متابعة ورقابة شديدة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بشأن دعاية كل المرشحين والقوائم الانتخابية".

وأشر العديد من المواطنين والمراقبين وجود دعايات مبكرة قبل اكثر من شهر على انطلاق موعد الدعاية، حيث ان الدعاية الانتخابية المفروض انها تنطلق قبل شهر من موعد الانتخابات المحدد في 18 كانون الاول، اي ان الدعاية الانتخابية من المفترض انها تنطلق في منتصف شهر تشرين الثاني المقبل.



