مجلس النواب يناقش الحصار والقصف على قطاع غزة

2023-10-14 18:15:38 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس النواب، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023) جلسته الخاصة بتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وشرع المجلس في جلسته التي حضرها 205 نواب بمناقشة "الحصار والقصف الوحشي على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الانسانية" فيه.

يشار الى انه ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وأدت إلى مقتل 1300 إسرائيلي- يومها الثامن، يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 1900 شهيد، و7696 مصابا في القطاع، بينما ردّت المقاومة باستهداف بلدات إسرائيلية بالصواريخ.