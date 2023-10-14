2023-10-14 18:25:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدرب الأولمبي العراقي راضي شنيشل عن تشكيلة المنتخب لمواجهة الدومنيكان الودية على ملعب (الأب جيكو) في مدينة الدار البيضاء استعدادا للنهائيات القارية في قطر العام المقبل والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية في باريس 2024.

وتألفت التشكيلة من حسن عباس لحراسة المرمى، وللدفاع مصطفى وليد ويوسف الإمام وزيد تحسين ومجتبى صالح.

ولخط الوسط كرار محمد والمسندر توراها وعلي الموسوي وامين الحموي وبلند ازاد وللهجوم حسين عبد الله.