المدفعية والمروحيات التركية تقصف مواقع عمالية في زاخو والعمادية (فيديو)

2023-10-14 18:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري يوم السبت، أن المدفعية التركية قصفت مناطق في قضاء باتيفا الواقع تحت ادارة زاخو المستقلة.

وأوضح المصدر أن القصف استهدف مواقع لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في محيط قرية "كري بيى" التابعة للقضاء.

وفي سياق متصل، أكد شهود عيان في قرية سكيري بقضاء العمادية شمال دهوك أن الطائرات المروحية التركية شنت غارات كثيفة اليوم على مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكردستاني في "سورى سكيري" ضمن سلسلة جبل متين.