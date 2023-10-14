2023-10-14 18:40:04 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

أعلن صندوق الاسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم السبت، عن المباشرة بفتح التقديم الالكتروني للقروض يوم غد الأحد.

وذكر صندوق الاسكان في بيان، تلقته (الأولى) أن "جدول التقديم تضمن محافظات بغداد وديالى وكركوك والانبار ونينوى وصلاح الدين يوم غد الاحد الموافق 2023/10/15 في الساعة العاشرة صباحاً، فيما ستكون محافظات ذي قار والمثنى وواسط يوم الاثنين الموافق 2023/10/16، وستكون محافظات القادسية وبابل والنجف الاشرف يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/17، اما محافظات ميسان وكربلاء المقدسة والبصرة فستكون يوم الأربعاء الموافق 2023/10/18".ودعا البيان "المواطنين الى التقديم بشكل مباشر عبر الموقع الالكتروني ( https://sreg.site ) من دون الذهاب الى المكاتب والوسطاء"، مؤكدا أن "عملية التقديم سهلة ومبسطة ومرنة وبامكان أي مواطن التقديم بسهولة".











