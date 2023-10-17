تخويل الإعلام والاتصالات بإصدار رخصة الجيل الخامس للهاتف النقال

2023-10-17 20:05:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الأول 2023)، على اصدار هيئة الاعلام والاتصالات رخصة الجيل الخامس للهواتف النقالة، ولكنها حصرت بشركة حكومية تابعة لوزارة الاتصالات.

وخلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جاء في نص القرارات انه "التزامًا بالمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب، في 27 تشرين الأول 2022، وافق مجلس الوزراء على ان تتولى هيئة الإعلام والاتصالات إصدار رخصة وطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس ولمدة حصرية (3) سنوات، إلى شركة السلام العامة، أحد تشكيلات وزارة الاتصالات".

وكانت وزيرة الاتصالات هيام الياسري قد قالت ان الجيل الخامس يتيح العمل بمشاريع استثمارية تعمل بتقنيات عالية"، موضحة ان "الوزارة تتجه لاختيار مشغلين عالميين لشركة الاتصالات الوطنية".

واكدت ان "السوق العراقية تستوعب مشغل جديد والرخصة الرابعة مطلب شعبي وبرلماني"، مؤكدة "وضعنا في خططنا اعمار البنى التحتية وتجديد مسارات مهمة لإنشاء شبكة اتصالات رديفة".