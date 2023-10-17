التعليم تحدد موعد انتهاء التقديم على القبول المركزي

2023-10-17 20:05:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الأول 2023)، موعد انتهاء مدة التقديم إلى القبول المركزي.

وذكرت التعليم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "وتأكيدا على التوقيتات المرتبطة بإجراءات القبول المركزي في الجامعات للعام الدراسي 2024/2023 تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد مساء السبت المقبل الموافق 2023/10/21 موعدا لانتهاء مدة التقديم".

ودعت الوزارة "الطلبة الذين لم يستكملوا التقديم إلى ملء استمارة القبول المركزي (أضغط هنا)، وتثبيت خياراتهم على وفق السياقات المحددة في دليل الطالب".