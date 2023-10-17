المنتخب الوطني يتغلب على نظيره الأردني

2023-10-17 20:10:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تغلب المنتخب الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الاول 2023)، على نظيره الاردني بفارق ركلات الترجيح ضمن بطولة الاردن الرباعية الدولية.

وانتهى الشوط الاول بتقدم المنتخب الأردني بهدف دون رد للمنتخب العراقي جاء الهدف عن طريق يزن النعيمات في الدقيقة 31، وفي الشوط الثاني سجل البديلان ايمن حسين هدف التعديل في الدقيقة 70 بينما سجل البديل الثاني علي الحمادي الهدف الثاني في الدقيقة 75 وفي الدقيقة 79 سجل الاردن هدف التعديل عن طريق نفس اللاعب يزن النعيمات لتذهب المباراة لركلات الترجيح وتحسم لمنتخب العراق ليحتل المركز الثالث بينما يكتفي صاحب الضيافة الاردن بالمركز الرابع.

وكان المنتخب العراقي قد خسر مباراته الاولى امام قطر بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي من دون اهداف، الذي سيلاقي إيران في نهائي البطولة مساء اليوم.