2023-10-17 20:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

بيان هاميسر وزارة الاتصالات أن تعلن للشعب العراقي الكريم انها بدعم وتوجيه دولة رئيس الوزراء المحترم الأستاذ محمد شياع السوداني والجهود الحثيثة التي بذلتها معالي وزيرة الاتصالات على مدى الاشهر الماضية وبمباركة وموافقة مجلس الوزراء الموقر قد تم اليوم انطلاق الاجراءات التنفيذية لمشروع ( الشركة الوطنية للهاتف النقال ) بتقنية الجيل الخامس بعد أن قامت […]

ظهرت المقالة الاتصالات تعلن انطلاق الاجراءات التنفيذية لمشروع ( الشركة الوطنية للهاتف النقال ) بتقنية الجيل الخامس أولاً على ايرث نيوز.